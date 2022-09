Mark Hamill, odtwórca roli Luke’a Skywalkera, będzie zbierał pieniądze na ukraińską Armię Dronów

Jak podaje dziennik "The Guardian", Hamill zostanie ambasadorem stworzonej z inicjatywy prezydenta Ukrainy platformy United24, platformy służącej do zbierania funduszy dla Ukrainy na wojnę z Rosją . Amerykański aktor Mark Hamill, znany z kultowej roli Luke’a Skywalkera w serii "Gwiezdne Wojny", będzie pomagał zbierać środki w ramach rządowego projektu o nazwie Armia Dronów.

Mark Hamill będzie zbierać środki na zakup dronów dla ukraińskiej armii

Projekt Armia Dronów dziala od początku lipca. To program obejmujący systematyczny zakup dronów, ich naprawę, wymianę oraz szkolenia pilotażowe. Bezzałogowce mają być wykorzystane m.in. do monitorowania linii frontu i zwiadu na niewielkie odległości. - Dla strefy trzykilometrowej potrzebujemy do 10 tysięcy dronów. To maleńkie "ptaszki", które można stosować na co dzień - mówił podczas konferencji prasowej ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow. Natomiast dla głębszych stref frontu potrzebne są wielkie bezzałogowce, które latają na długie dystanse.