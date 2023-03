"Miasto, które przestało istnieć". Szef biura Zełenskiego publikuje zdjęcia doszczętnie zniszczonej Marjinki  

czytaj dalej

Niedziela jest 375. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby zginęło 930 rosyjskich żołnierzy - poinformował w sprawozdaniu dotyczącym sytuacji na froncie sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Straty rosyjskiej armii w ludziach od początku agresji sięgnęły co najmniej 153 120 żołnierzy - dodał sztab. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z niemiecką gazetą "Bild am Sonntag" powiedział, że siły rosyjskie ponoszą dotkliwe straty w bitwie o Bachmut, gdzie - jak podał - codziennie ginie lub zostaje rannych do 500 żołnierzy. "Dla Moskwy żołnierze to tylko mięso armatnie" - stwierdził Reznikow. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.