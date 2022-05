"Miejsce śmierci i mojego życia". Obrońcy Azowstalu na zdjęciach

W oblężonych przez siły rosyjskie zakładach Azowstal w Mariupolu wciąż pozostają ukraińscy żołnierze. Nieznana jest ich liczba - wielu jest rannych, także ciężko. Jeden z obrońców, Dmytro "Orest" Kozacki, opublikował w internecie zdjęcia pokazujące żołnierzy i warunki panujące w atakowanych przez Rosjan zakładach. "No, to wszystko. Dziękuję za schron, Azowstal - miejsce śmierci i mojego życia" - napisał. W piątek dowódca pułku Azow Denys Prokopenko powiadomił, że otrzymał od dowództwa wojskowego Ukrainy rozkaz o zaprzestaniu walk.

W poniedziałek wieczorem wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła ewakuację ponad 260 żołnierzy z Azowstalu , w tym 53 ciężko rannych. 211 ewakuowanych osób przewieziono do byłej kolonii karnej w Ołeniwce na terytorium samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę tak zwanej donieckiej republiki ludowej. Jak zapowiedziała Malar, wszyscy mają zostać wymienieni na rosyjskich jeńców wojennych.

Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało w piątek, że Rosjanom poddało się do 1700 ukraińskich obrońców Azowstalu.

Obrońcy Azowstalu na zdjęciach

Tego samego dnia jeden z obrońców Mariupola - Dmytro "Orest" Kozacki - opublikował zdjęcia żołnierzy znajdujących się w oblężonych zakładach. Napisał na Twitterze: "No, to wszystko. Dziękuję za schron, Azowstal - miejsce śmierci i mojego życia". W kolejnym wpisie dodał link do wirtualnego albumu ze zdjęciami.