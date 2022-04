Władze Mariupola: Rosjanie wywożą ciała spod ruin zbombardowanego teatru

Wojska rosyjskie wywożą z Mariupola ciała wydobyte spod gruzów zbombardowanego w marcu teatru dramatycznego - poinformował doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko. Według przedstawiciela lokalnych władz agresorzy przewożą ciała ofiar "do wsi Manhusz, gdzie zrzucają je do 300-metrowego okopu".

Napisał, że podczas tych prac "okupanci pakują znalezione ciała zabitych do plastikowych worków". Dodał, że "przewożą je traktorami i ciężarówkami do obiektu, gdzie są przechowywane, w strefie przemysłowej w rejonie Trasy Nikolskiej". "Stamtąd, gdy obiekt się zapełni, wywożą je do wsi Manhusz, gdzie zrzucają je do 300-metrowego okopu" - przekazał Andriuszczenko.