Władze Mariupola: w piwnicy bloku znaleziono ponad 200 ciał

W Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, w piwnicy jednego z zawalonych bloków, znaleziono ponad 200 ciał w zaawansowanym stanie rozkładu - poinformował we wtorek doradca mera okupowanego przez Rosjan miasta Petro Andriuszczenko.

Według niego w związku z tym, że miejscowi mieszkańcy odmówili udziału w zbieraniu i pakowaniu ciał ofiar, rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych opuściło miejsce prac.

"Miasto przekształciło się w jeden wielki cmentarz"

Dodał, że proces pochówku ciał z podwórek bloków jest w mieście "faktycznie wstrzymany". By "oficjalnie" za darmo pochować zwłoki, należy czekać w kolejce, na własną rękę przewieźć ciało do "kostnicy", zgłosić, że ciało zostało dopiero co znalezione albo zgodzić się na nagranie wideo, w którym trzeba powiedzieć, że ofiara zginęła z rąk ukraińskiej armii - relacjonował doradca mera.