Wicepremier Ukrainy: ewakuacja z Mariupola nie powiodła się, Rosja nie dotrzymała słowa w sprawie zawieszenia broni

Rosyjskie siły nie dotrzymały zawieszenia broni i uzgodniony wcześniej korytarz humanitarny do ewakuacji ludności cywilnej z kombinatu metalurgicznego Azovstal w Mariupolu nie doszedł do skutku - przekazała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na świadków, donosiła, że w Mariupolu dziesiątki cywilów wsiadły do małego konwoju autobusów w zaplanowanym punkcie ewakuacyjnym. Następnie autobusy wyruszyły na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Mariupol oblężony przez Rosjan

Broniący zakładów pułk Azow nie przyjął rosyjskiego ultimatum, by "poddać się lub zginąć". Kilka dni temu informowano, że do Azowa udało się przebić części żołnierzy z 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, co wzmocniło potencjał bojowy oddziałów walczących na terenie fabryki. Pozostali wojskowi z 36. brygady, którzy podjęli próbę połączenia się z innymi ukraińskimi formacjami, mieli zostać ostrzelani i trafić do rosyjskiej niewoli.