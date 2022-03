Ukraina, Mariupol. Wiceburmistrz Siergiej Orłow o sytuacji w mieście

- Ludzie robią, co mogą, żeby przeżyć. Jemy to, co możemy znaleźć. Niektórzy do przygotowania jedzenia wykorzystują ogień na ulicach, rozpalony przez bombardowanie - relacjonował wiceburmistrz.

Wiceburmistrz Mariupola: trzeba zapewnić wodę i żywność, żeby nasze dzieci nie umierały z głodu i z odwodnienia

Jak mówił wiceburmistrz, "był przygotowany konwój humanitarny do Mariupola z Zaporoża". - To mniej niż 300 kilometrów. Ale ten konwój nie mógł dzisiaj przejechać koło Berdiańska. Nie mamy żadnego potwierdzenia ze strony rosyjskiej o możliwości wjechania tego konwoju do Mariupola. Dzisiaj po raz kolejny podejmiemy próbę, by wjechał on do miasta. Ma on przywieźć pomoc humanitarną, leki, ale też ewakuować naszych obywateli - mówił.