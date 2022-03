Turcja prosi Rosję o pomoc w ewakuacji swoich obywateli z Mariupola. Ukrywają się meczecie

Turcja zwróciła się do Rosji o pomoc w ewakuacji swoich obywateli z Mariupola. W oblężonym mieście ponad 80 osób, w tym obywatele Turcji, schroniło się w meczecie. Minister Spraw Zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu poinformował, że zadzwonił w sprawie pomocy w ewakuacji do ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa.

- Zadzwoniliśmy wczoraj (do ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa - przyp. red.) i poprosiliśmy go o pomoc w ewakuacji naszych obywateli - poinformował szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu cytowany przez agencję AFP. Do tej pory Rosjanie uniemożliwiali ewakuację tamtejszych mieszkańców, a miasto pozostaje odcięte od świata.