Ukraina, Mariupol. Tragiczna sytuacja mieszkańców w ostrzeliwanym przez Rosjan mieście

Rosjanie ostrzeliwują budynki mieszkalne i osiedla w Mariupolu. W mieście brakuje jedzenia, wody, gazu. Mieszkańcy przygotowują posiłki na otwartym ogniu. Rozpalają ogniska wokół bloków i pieką wszystko to, co uda im się znaleźc.

W zniszczonych mieszkaniach nie ma ogrzewania, a w nocy temperatura spada kilka stopni poniżej zera. Ludzie nakrywają się kilkoma kocami, żeby przetrwać. - Boję się, jest mi zimno. Nie mam na to słów, to coś strasznego. Nie byłam przygotowana na to, że moje życie będzie tak wyglądało - mówiła w rozmowie z reporterem Reutersa mieszkanka Mariupola Olga, która pracowała na poczcie.