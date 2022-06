Mariupol. Doradca ukraińskiego mera: okupacyjne władze chcą otworzyć sezon w zbombardowanym teatrze

Agencja Associated Press w materiale śledczym na początku maja oceniała, że liczba zabitych w wyniku rosyjskiego bombardowania sięga blisko 600, a nie 300 jak wcześniej sądzono. Szacunki te AP oparła na relacjach świadków i analizie sytuacji w teatrze przed bombardowaniem.

"Rosjanie z pewnością rozpoczną ostrzał Mariupola w czasie naszej ofensywy"

Wcześniej Andriuszczenko przekazał, że wojska rosyjskie ostrzeliwują w Doniecku własne pozycje w związku z apelem przywódcy samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) do Władimira Putina, by Moskwa przysłała tam dodatkowe siły. Doradca mera Mariupola ostrzegł, że wrogowie chcą oskarżyć o to Ukrainę i uzasadnić w ten sposób wprowadzenie wojsk.