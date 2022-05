Reuters: ewakuacja cywilów z zakładów Azowstal wstrzymana. "Setki ludzi pozostały uwięzione w hucie"

Wysiłki mające na celu ewakuację większej liczby cywilów ze zniszczonego Mariupola się zatrzymały. Setki ludzi pozostały uwięzione w hucie Azowstal, ostatnim bastionie oporu wobec rosyjskiego oblężenia - podała w poniedziałek agencja Reutera. W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że rozpoczęła się ewakuacja cywilów z zakładów Azowstal. Pierwsza grupa, licząca około stu osób w poniedziałek dotarła do Zaporoża.

Na razie nie jest jasne, co było powodem wstrzymania ewakuacji. Wcześniej jeden z mariupolskich urzędników powiedział, że wojska rosyjskie wznowiły ostrzał huty Azowstal w niedzielę po odjeździe konwoju autobusów - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

Wcześniej w poniedziałek władze w Mariupolu poinformowały, że ewakuacja cywilów tego dnia będzie kontynuowana. - Według naszych informacji autobusy odjechały z Mariupola. Mają zabrać ludzi także ze wsi Manhusz i miasta Berdiańsk. Można również dołączyć do kolumny własnym transportem - mówił doradca mariupolskiego mera Petro Andriuszczenko. Wyraził nadzieję, że ewakuowani dotrą do Zaporoża w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano.