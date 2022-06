Okupacyjne władze zapewniały o rozminowaniu plaży. "Rezultat - śmierć dwóch mieszkańców miasta"

Rosyjscy okupanci zachęcają mieszkańców Mariupola, by odwiedzali miejskie plaże. Deklarują przy tym, że zostały one rozminowane. Tymczasem w piątek dwie osoby, w tym ośmioletni chłopiec, zginęły na plaży w wybuchu miny - poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

Ukraina - Mariupol. Cywilne giną przez miny na plażach

Wcześniej w niedzielę doradca mera poinformował, że mieszkańcy Mariupola muszą zapisywać się do kolejki po wodę pitną, a czas oczekiwania to co najmniej dwa dni. "Wróciła też praktyka (dawania) jedzenia w zamian za pracę. (...) Mariupol celowo i planowo jest przekształcany w getto dla Ukraińców" - ocenił Andriuszczenko.