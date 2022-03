Atak Rosji na Ukrainę. Rosyjskie wojska nacierają na Mariupol. "Nie jesteśmy w stanie pozbierać ciał"

Rosja dziewiąty dzień prowadzi inwazję na Ukrainę. W Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy sytuacja humanitarna jest bardzo trudna. Mieszkańcy są pozbawieni wody, prądu i ogrzewania. Władze miasta nie potrafią oszacować dokładnych strat. - Mógłbym to nazwać po prostu ludobójstwem - mówił wiceburmistrz Mariupola Siergiej Orłow w rozmowie z Michałem Sznajderem.

Trwa dziewiąty dzień ataku Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie wciąż próbują dostać się do Kijowa. Ostatniej doby działania Rosjan koncentrowały się także w okolicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu kraju. W bezpośredniej bliskości obiektu doszło do pożaru . Elektrownia została przejęta przez Rosjan w wyniku walk.

Ukraińcy bronią Mariupola

O tym, jak obecnie wygląda sytuacja w Mariupolu, opowiadał w rozmowie z Michałem Sznajderem wiceburmistrz miasta Siergiej Orłow. Tłumaczył, że Ukraińcy robią wszystko, co mogą, by obronić Mariupol.

- Z punktu widzenia wojskowego jesteśmy dość silni. Miasto jest niemalże zewsząd otoczone przez rosyjskich żołnierzy. Jest w tej chwili zablokowane, ale armia Ukrainy walczy dzielnie, bije Rosjan, którzy nie są w stanie się zbliżyć do miasta. Wierzymy, modlimy się za naszych dzielnych Ukraińców. Natomiast z punktu widzenia humanitarnego jest fatalnie. Mógłbym to nazwać po prostu ludobójstwem - mówił.

- Mieliśmy też 40 godzin ciągłego ostrzału, bombardowania wszelką możliwą bronią, jaką ma Putin. Samoloty, rakiety, systemy wielowyrzutniowe - wszystko, co ma. Jest to absolutne zniszczenie miasta. Cała infrastruktura cywilna - szkoły, przedszkola, szpitale, drogi. Putin nie ma zamiaru się zatrzymać, więc to jest naprawdę ludobójstwo - opowiadał.