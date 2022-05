Dowódca pułku Azow: otrzymaliśmy rozkaz o zaprzestaniu walk w Azowstalu

Brytyjskie ministerstwo obrony: poddało się do 1700 obrońców Azowstalu

"Nieznana liczba ukraińskich wojsk pozostaje wewnątrz zakładów. Gdy Rosja zabezpieczy kontrolę nad Mariupolem, prawdopodobnie przerzuci swoje siły, by wzmocnić działania w Donbasie. Silny opór ukraiński w Mariupolu od początku wojny oznacza, że rosyjskie siły w tym rejonie muszą zostać ponownie wyposażone i odświeżone, zanim będą mogły zostać efektywnie rozmieszczone. Może to być długotrwały proces, jeśli miałby zostać przeprowadzony dokładnie. Rosyjscy dowódcy są jednak pod presją, by w sposób widoczny osiągnąć cele operacyjne. Oznacza to, że Rosja zapewne szybko przerzuci swoje siły bez odpowiedniego przygotowania, co grozi im dalszymi stratami" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.