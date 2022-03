"Matka szukała dzieci pod gruzami. Pięciolatka krzyczała: nie chcę umierać". Byli w teatrze, gdy spadła bomba

Krzyki były wszędzie. Apteczka została pod gruzami

Pięciolatka krzyczała: nie chcę umierać

Władysław, 27-letni ślusarz (w rozmowie z BBC nie chciał podać nazwiska), przyszedł tego ranka do budynku teatru, by poszukać przyjaciół, którzy tam przebywali. W momencie wybuchu stał w pobliżu głównego wejścia. Pobiegł z innymi do piwnicy, a dziesięć minut później dowiedział się, że budynek płonie. - Działy się straszne rzeczy - opowiada. Widział mnóstwo krwawiących ludzi. Niektórzy mieli otwarte złamania. Jedna matka szukała swoich dzieci pod gruzami. Pięciolatka krzyczała, że nie chce umierać. - To rozdzierało serce - relacjonuje.