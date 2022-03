Marianna, która była pacjentką ostrzelanego szpitala w Mariupolu, urodziła zdrową dziewczynkę

Marianna to bohaterka zdjęcia, które poruszyło świat. Była jedną z pacjentek szpitala w Mariupolu, oczekujących na poród. Po ostrzelaniu placówki, ambasada rosyjska przekonywała w mediach społecznościowych, że w szpitalu nie było pacjentów, a kobieta nie była w ciąży. Teraz wpisy zostały usunięte, doniesienia o Mariannie zdementowane, a ona właśnie urodziła zdrową dziewczynkę.

Szpital został całkowicie zniszczony. Co mówili o tym Rosjanie?

Do tych twierdzeń ambasady odniósł się Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. - Rosjanom kłamano, że tam nie było pacjentów, kobiet, dzieci, okłamywali Rosjan, że tam siedzieli nacjonaliści. Oni kłamią tak jak zawsze - powiedział.

Marianna pokazywała na zdjęciach brzuch ciążowy

Marianna to jasnowłosa kobieta z dużym ciążowym brzuchem, sfotografowana przez agencję Associated Press w trakcie ewakuacji z budynku szpitala. Jest influencerką modową. Jej zdjęcie stało się jednym z symboli tej wojny.

"Wiele jej ostatnich zdjęć pokazuje, że jest w zaawansowanej ciąży, i dlatego właśnie była wczoraj w szpitalu położniczym" - napisał 10 marca Shayan Sardarizadeh. Obejrzał też w wysokiej rozdzielczości dwa zdjęcia z ciężarnymi kobietami, sfotografowanymi w trakcie ewakuacji szpitala. I doszedł do wniosku, że to na pewno nie jest ta sama osoba. Kobiety nie są nawet do siebie podobne.