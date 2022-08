Przeżyła drugą wojnę światową. Od czasu rosyjskiej inwazji 92-latka żyje w piwnicy

Maria Nikołajewna dożyła starości u boku swojego męża, Wasilija Emelianowicza. Po jego śmierci jej codzienność zawęziła się do mieszkania w bloku na drugim piętrze, do widoku z okna i odwiedzin mieszkającej niedaleko córki.

Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i bomby spadły Charków, jej miasto, świat Marii zawęził się jeszcze bardziej, do wnętrza piwnicy, w której znalazła schronienie. Od czterech miesięcy 92-letnia Maria Nikołajewna mieszka pod ziemią z córką Natalią, zięciem Fedorem oraz z ich kotem - relacjonuje Reuters.

Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy - oparł się agresji najeźdźców. W ciągu ostatniego miesiąca jest jednak bezustannie ostrzeliwany przez rosyjską artylerię.

Ucieczka z domu. "Zapomniała, jak wygląda miasto"

Maria ma problemy z poruszaniem się, cierpi także na postępującą utratę pamięci. - Zapomniała, jak wygląda miasto. Jest zdezorientowana i nie wie, dokąd iść, co robić, gdzie się położyć, gdzie spać, jak się ukryć - powiedziała agencji Reutera jej 58-letnia córka Natalia. - Nie słyszy dobrze, więc musimy zapisywać jej informacje. Było ciężko, wciąż jest ciężko, ale znaleźliśmy sposób na komunikację - dodała.

Dom Natalii znajduje się na przedmieściach Charkowa, w okolicy, która była intensywnie bombardowana. Kobieta miała nadzieję, że jej matka mieszkająca kilka kilometrów dalej będzie bezpieczniejsza. Prosiła sąsiadów, aby nosili Marii jedzenie i sprawdzali, co u niej słychać.

Pewnej nocy sąsiad zadzwonił i powiedział, że w bloku obok mieszkania Marii doszło do eksplozji i nie ma prądu. Córce udało się na szczęście nawiązać kontakt z matką. Mąż Natalii, Fedor, znalazł taksówkarza, który zgodził się przejechać przez oblężone miasto i przewieźć do nich Marię wraz z jej rzeczami.

Medale przypominają o dawnym życiu

To już kolejna wojna w życiu Marii Nikołajewnej. Gdy była małą dziewczynką, podczas II wojny światowej i okupacji jej rodzina została zmuszona do zakwaterowania u siebie niemieckiego oficera.

Przyszły mąż Marii walczył na froncie. Oboje pochodzili ze wsi w obwodzie połtawskim, ale poznali się po wojnie w Charkowie, gdzie dzielili biurko w szkole wieczorowej. Maria pracowała później jako inżynier w państwowej fabryce produkującej części do przemysłu lotniczego. Córka podkreśliła, że jej matka miała tam dobrą pensję.

Telefony od wnuczki. "Tam jest dobrze, jest ciepło i cicho"

62-letni Fedor przyznaje, że jeśli chodzi o przyszłość, rodzina ma więcej pytań niż odpowiedzi. - Kiedy ta wojna się skończy? Od kogo to zależy? - mówi. I podkreśla: - To okrucieństwo nie do przyjęcia, żeby moja teściowa i inne osoby w jej wieku musiały dożywać swoich dni w takich warunkach.