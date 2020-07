Rosyjski "niezapowiedziany sprawdzian" w reakcji na "symetryczną odpowiedź" Ukraińców

Kijów szykuje "symetryczną odpowiedź" na rosyjskie manewry Kaukaz 2020. We wrześniu na południu Ukrainy odbędą się ćwiczenia Zjednoczone Wysiłki - poinformował minister obrony tego kraju Andrij Taran. Tymczasem w Rosji prezydent Władimir Putin ogłosił "niezapowiedziany sprawdzian" wojsk dwóch okręgów - Południowego i Zachodniego.

Szef ukraińskiego resortu obrony wypowiadał się w piątek przed deputowanymi ukraińskiego parlamentu. - Biorąc pod uwagę nagromadzenie wojsk pod pretekstem przygotowania do taktycznych ćwiczeń Kaukaz 2020, kierownictwo ministerstwa obrony i sił zbrojnych Ukrainy planują w tym samym czasie, w ostatnich 10 dniach września, przeprowadzić taktyczne dowódczo-sztabowe ćwiczenia Zjednoczone Wysiłki 2020 - oznajmił minister, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Andrij Taran wyraził nadzieję, że w ćwiczeniach wezmą udział kraje NATO. - Ta symetryczna odpowiedź pokaże gotowość sił zbrojnych Ukrainy do godnego przeciwstawienia się wszelkim próbom zaostrzenia sytuacji albo rozpoczęcia działań bojowych na dużą skalę ze strony Federacji Rosyjskiej - dodał.

Minister przekazał, że resort obrony "obecnie nie odnotowuje prawdziwych przygotowań rosyjskich sił do interwencji zbrojnej podczas manewrów Kaukaz 2020".

Były dowódca wojsk lądowych USA w Europie, emerytowany generał Ben Hodges, ostrzegł wcześniej, że we wrześniu Rosja podczas ćwiczeń Kaukaz 2020 może zaatakować Ukrainę i zająć tamę w Chersoniu, by wznowić dostawy wody na Krym.

"Niezapowiedziany sprawdzian wojsk" w Rosji

"Planuje się ocenić ich zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa na południowym zachodzie kraju oraz stopień przygotowania do ćwiczeń Kaukaz 2020, które odbędą się we wrześniu. W tym celu zgromadzono ponad 149 tysięcy żołnierzy i ponad 26,8 tysięcy sztuk sprzętu - powiedział minister obrony Siergiej Szojgu" - podała w piątkowej depeszy RIA Nowosti. Armia ma przeprowadzić 56 ćwiczeń taktycznych na poligonach lądowych i morskich, w tym na Morzu Czarnym.