Rigamonti i Banachewycz o atakach Rosjan w Ukrainie. "Nie nazywałbym żołnierzy rosyjskich żołnierzami"

Ewakuacja cywilów z Irpienia 6.03 | Władze podkijowskiej Buczy informują o dramatycznej sytuacji w mieście, gdzie od kilku dni toczą się zacięte walki z rosyjskim wojskiem. Mieszkańcy nie mają prądu, ogrzewania i łączności, a najeźdźcy strzelają do cywilów, również do dzieci – wynika z informacji opublikowanych przez radę miasta. Z kolei Radio Swoboda podaje, że Rosjanie otworzyli ogień do cywilów, próbujących wydostać się z miejscowości Irpień. Reuters