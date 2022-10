Kadyrow i Prigożyn krytycznie o rosyjskich wojskowych. Wzywają, aby "zmyć z siebie wstyd krwią"

Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii oraz Jewgienij Prigożyn, magnat biznesowy, stojący na czele Grupy Wagnera, skrytykowali publicznie rosyjskich przywódców wojskowych po tym jak Ukraińcy weszli do miasta Łyman we wschodniej Ukrainie. Kadyrow napisał, że "niekompetentny" generał, który zarządzał tam rosyjskimi wojskowymi, powinien być teraz "wysłany na front, aby zmyć z siebie wstyd krwią".

W sobotę rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj poinformował, że ukraińska armia weszła do okupowanego przez siły rosyjskie Łymanu i że trwają tam walki. Mówił też, że rosyjskie zgrupowanie pod Łymanem jest okrążone. Natomiast ukraiński resort obrony napisał, że "prawie wszyscy rosyjscy żołnierze rozmieszczeni w Łymanie zostali pomyślnie przerzuceni albo do worków na zwłoki, albo do ukraińskiej niewoli".