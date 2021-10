Lwów odmówił Rosjanom wydania szczątków agenta wywiadu

"Dopóki obywatele Ukrainy, uwięzieni na terytoriach okupowanych i w Rosji nie wrócą do domu, decyzja o ponownym pochówku nie będzie miała poparcia komitetu wykonawczego Lwowskiej Rady Miejskiej" – przekazał na Facebooku mer Lwowa Andrij Sadowy. Wcześniej ukraiński sąd, jak pisze ukraińska sekcja Radio Swoboda, nakazał władzom Lwowa, by przekazały szczątki agenta NKWD Nikołaja Kuzniecowa jego krewnym w Rosji.

Dwie wersje historii

Mykoła Kuzniecow został pochowany na lwowskim Wzgórzu Sławy w lipcu 1960 roku. Są dwie wersje jego śmierci. Jedna mówi o tym, że ​​agent "Puch", partyzant i dywersant, wykonujący zadania również pod pseudonimami Paul Siebert, Rudolf Schmidt i Mykoła Graczow, zginął w marcu 1944 roku we wsi Boratyn w obwodzie lwowskim, gdzie jego ciało znaleźli żołnierze Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Wieloletni spór o przekazania szczątków

Historia przekazania szczątków agenta NKWD sięga 2000 roku, kiedy weterani II wojny światowej z rosyjskiego Jekaterynburga zwrócili się w tej sprawie do Lwowskiej Rady Miejskiej - przypomniało Radio Swoboda.

W 2007 roku do Lwowa przyjechała delegacja z Rosji, jednak odmówiono jej wydania szczątków. Starała się o to także krewna agenta, Margarita Briuchanowa, która złożyła pozew w sprawie ponownego pochówku do lwowskiego sądu.