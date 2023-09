Nocny atak rosyjskich dronów na Lwów. Jedna osoba ranna

W wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Lwów, dokonanego przy pomocy dronów, ranna została jedna osoba. Mężczyzna trafił do szpitala, jego stan zdrowia jest poważny - poinformowali we wtorek gubernator obwodu lwowskiego Andrij Kozycki i mer tego leżącego na zachodzie Ukrainy miasta Andrij Sadowy. Do ataków dochodziło także w innych regionach kraju.