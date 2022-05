Dziennikarka Iryna Daniłowycz zaginęła na okupowanym Krymie pod koniec kwietnia. "Od tamtej pory jej los nie jest znany"

Od rozpoczęcia okupacji Krymu w 2014 roku Rosja uwięziła co najmniej 13 krymskich dziennikarzy - podała rzeczniczka praw człowieka. "Zwracam do Komisji ONZ do zbadania naruszeń praw człowieka podczas rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę, aby wzięła pod uwagę te fakty naruszeń praw człowieka w Ukrainie" - podkreśliła we wpisie Denisowa.