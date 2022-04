Dzieci sieroty ukrywają się w piwnicy cerkwi. Apel o ich bezpieczną ewakuację

Ludmyła Denisowa przekazała w poniedziałkowym wpisie na kanale Telegram, że dziesięcioro dzieci ukrywających się w piwnicy chersońskiej cerkwi jest w wieku od 4 miesięcy do roku, pozostali mają od roku do czterech lat. W ich gronie znajdują się dzieci niepełnosprawne, które wymagają specjalnej opieki i leczenia.

"Proszę wszystkich, którzy mogą pomóc w ich przewiezieniu do bezpiecznego regionu, nie pozostawajcie obojętni, podejmijcie wszelkie możliwe środki w celu utworzenia korytarza humanitarnego, aby te dzieci były wreszcie bezpieczne" - zaapelowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka.

W niedzielę Denisowa poinformowała, że Rosja chce uprościć procedurę adopcyjną dzieci bezprawnie wywiezionych z Ukrainy. "Kolejna rosyjska zbrodnia wojenna - deportacja. Reżim Putina siłą wywiózł z terytorium Ukrainy 915 tysięcy osób. 160 tysięcy z nich to dzieci, a ponad dwa tysiące to sieroty. Są też dzieci, które zostały ukradzione żyjącym rodzicom" – napisała na kanale Telegram Denisowa.

W rozmowie z portalem tsn.ua telewizji 1+1 Denisowa powiedziała, że w Rosji są wolontariusze, którzy "po cichu pomagają Ukraińcom uciec z tego kraju i przedostać się do Europy". Wiadomo jak dotąd o siedmiu osobom, którym udało się wyjechać z Rosji do Estonii, a potem do Szwecji.