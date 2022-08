Jednostki niepewne w walce. Londyn: Rosjanie mają coraz większe problemy

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Według brytyjskiego resortu obrony rosyjskie dowództwo ma coraz większe problemy z motywowaniem sił pomocniczych, które wykorzystuje do uzupełnienia regularnych wojsk w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, a niektóre jednostki są uważane za niepewne w walce.

Jak dodał brytyjski resort obrony, separatystyczni bojownicy "twierdzili, że wypełnili swoje obowiązki w zakresie zapewnienia kontroli ŁRL nad całym obwodem ługańskim, co zostało osiągnięte w lipcu 2022 roku, i nie chcą walczyć w obwodzie donieckim mimo gróźb i zastraszania przez wyższych rangą dowódców".

" Rosja ma prawdopodobnie coraz większe problemy z motywowaniem sił pomocniczych, które wykorzystuje do uzupełnienia swoich regularnych wojsk w Donbasie . Dowódcy prawdopodobnie uciekają się do bezpośrednich zachęt finansowych, a niektóre jednostki bojowe są uznawane za niepewne w działaniach ofensywnych" - wskazano.

"Czynnikiem konsekwentnie przyczyniającym się do tych problemów jest zaklasyfikowanie wojny przez Rosję jako 'specjalnej operacji wojskowej', co ogranicza uprawnienia państwa do stosowania prawnego przymusu" - wyjaśnił Londyn.