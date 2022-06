Ukraina, Lisiczańsk. Ostatnie duże miasto obwodu ługańskiego w rękach Ukraińców. Rosjanie niszczą "wszystko, czego dosięga artyleria"

Po wycofaniu się sił ukraińskich z Siewierodoniecka, głównym celem Rosjan jest leżący po zachodniej stronie Dońca Lisiczańsk. Według gubernatora obwodu ługańskiego wojska rosyjskie starają się podejść do miasta od południa, prowadząc intensywny ostrzał artylerii oraz lotnictwa. Serhij Hajdaj zaapelował do mieszkańców o pilną ewakuację. Lisiczańsk to ostatnie duże miasto obwodu ługańskiego pozostające w rękach ukraińskich.