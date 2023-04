Bohater ze szkolnego autobusu. Uratował niemal tysiąc uchodźców

Misje z Buczy najbardziej utkwiły w pamięci

"Jechaliśmy w kolumnie i w tym czasie rosyjski czołg, znajdujący się 30 metrów od nas, strzelał w kierunku wielopiętrowego bloku mieszkalnego. Poleciała w naszą stronę cegła i inne pozostałości z budynku. (...) Cała droga jest zasypana gruzem, żelastwem. (Wówczas) rozumiesz, że (zaraz) przebijesz opony i nie dojedziesz już nigdzie. A jeśli zboczysz nieco z trasy, to otoczą cię rosyjscy żołnierze i ich transportery opancerzone. Celują do ciebie z karabinów. Na naszych oczach schwytali do niewoli pracownika służb ratunkowych" - opowiadał Semywołos.

Niektórzy cywile uciekali pieszo

"Najtrudniej jednak było wywozić ludzi z Czernihowa. Wszystkie drogi zaminowane, co zmuszało nas do przedzierania się przez pola i błota. Bałem się, żeby nie było deszczu, bo byśmy nie przejechali. (...) 380 km po bezdrożach, a w mieście brak wody, elektryczności, gazu. W drodze powrotnej prawie już nie mieliśmy oleju napędowego. Dziękujemy policji - ktoś dał nam kanister, ktoś pół kanistra, ale jakoś (pomogli) nam zatankować" - relacjonował kierowca.

"Rosjanie nie rozumieli, co to znaczy konwój humanitarny. Jedyna możliwa przeprawa wiodła przez most na rzece Desna - wówczas już uszkodzony, ale jeszcze przejezdny. Autokary poruszały się ostrożnie, omijając otwory (po ostrzałach), ale też szybko, żeby zdążyć pomiędzy atakami (wroga). Tylko co zjechaliśmy z mostu i Rosjanie go zniszczyli. (W konsekwencji) jeden z autokarów został po prostu unieruchomiony na środku drogi. Porozdzielaliśmy podróżujących nim cywilów do pozostałych pojazdów, nikogo nie zostawiliśmy" - wspominał kierowca.