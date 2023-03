Termin minął. Mnisi patriarchatu podległego Moskwie nie chcą opuścić Ławry Peczerskiej

- Rzeczy są pakowane i wywożone z Ławry, samochody wyjeżdżają. W kierunku tego miejsca idzie całkiem sporo ludzi, to wyznawcy patriarchatu moskiewskiego. Przyjeżdżają z całej Ukrainy , ponieważ dziś jest wydarzenie historyczne – ostatnie nabożeństwo, które odprawiają księża tej Cerkwi. Nie wszyscy mieszczą się w świątyni. To nie są kijowianie - ludzie przybyli z całej Ukrainy, nawet z Zakarpacia, z obwodu dniepropietrowskiego. Nie są agresywni, są trochę zdezorientowani i nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje – relacjonował dziennikarz tsn.ua.

Oświadczenie metropolity Pawła

Decyzja ministerstwa kultury

"Umowa o bezpłatnym korzystaniu przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną z Ławry Kijowsko-Peczerskiej zostaje rozwiązana z dniem 29 marca 2023 roku. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, które UCP wynajmuje w Ławrze" – oznajmił minister we wpisie na kanale Telegram.

Powrót mnichów prawosławnych

Ławra Peczerska - najważniejszy ośrodek prawosławia na ziemiach ukraińskich - to ogromny zespół klasztorny i cenny zabytek, wpisany na listę UNESCO. Od lat 60. XX w. ma status muzeum, choć po 1990 roku wrócili tam mnisi prawosławni. Ławra należy do państwa ukraińskiego. Zarządza nią ministerstwo kultury. Od lat 90. XX w., wraz z podziałami wewnątrz prawosławia ukraińskiego, kwestionowano udostępnienie Ławry tylko jednemu Kościołowi, podległemu patriarchatowi w Moskwie. Żądania zerwania umów najmu nasiliły się po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Decyzję podejmuje państwo

- Nie ingerujemy w to, co dotyczy spraw cerkiewnych. Ale zauważę, że Ławra Kijowsko-Peczerska jest muzeum, które jest własnością państwa. I o wszystkim, co dotyczy kompleksu muzealnego będzie decydowało państwo, a nie jacyś ludzie, którzy z jakiegoś powodu uznali, że to oni będą decydowali, w jaki sposób łamać nasze prawo – oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.