Rosyjski pocisk uderzył w centrum handlowe w Krzemieńczuku. Zabici i ranni

Wiceszef biura Zełenskiego Kyryło Tymoszenko przekazał przed godz. 18. (17. w Polsce), że co najmniej dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych. Dziewięciu poszkodowanych - pisał - było w stanie ciężkim. Zostali przewiezieni do pobliskich szpitali, a do Krzemieńczuka wysłano też ratowników z innych miast.