MSZ Ukrainy: Jesteśmy głęboko wdzięczni Polsce. Mówiliśmy to sto razy i powtórzymy kolejne sto

Kułeba: nie my wywołaliśmy kryzys

Minister w wywiadzie skomentował też kryzys zbożowy. - Nie my doprowadziliśmy do tego kryzysu, ale jesteśmy całkowicie nastawieni na jego zakończenie. Emocje szaleją, do 15 października, do dnia wyborów w Polsce, temperatura może jeszcze wzrosnąć. Zamierzamy jednak działać konstruktywnie. Współpracujemy z Komisją Europejską. Wysłaliśmy jasne sygnały do Polski, że chcemy znaleźć konstruktywne rozwiązanie tej sytuacji - oznajmił. Kułeba odwołał się do niedawnego porozumienia wypracowanego przez ukraińskie władze w relacjach z Rumunią i Bułgarią. W jego opinii, polubowne rozstrzygnięcie sporów dotyczących importu zboża z Bukaresztem i Sofią może służyć jako modelowe rozwiązanie również w stosunkach z Polską, Słowacją i Węgrami. - Te trzy kraje nie znalazły rozstrzygnięcia nie dlatego, że tego rozstrzygnięcia nie ma. Są jakieś inne przyczyny. (...) Na przykładzie relacji z Rumunią i Bułgarią pokazaliśmy, że nie ma spraw nie do rozwiązania - podkreślił minister.