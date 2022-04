Polska ma otrzymać ponad pół miliarda euro z Unii na pomoc uchodźcom

Polska ma otrzymać 559 milionów euro zaliczki z Unii Europejskiej na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Potwierdziło to przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Pieniądze mają pochodzić z funduszu REACT-UE. Komisja Europejska przyjęła również propozycję zwiększenia zaliczek dla państw "najbardziej dotkniętych kryzysem uchodźczym".

Unia zwiększyła do 45 procent zaliczki dla tych państw Unii Europejskiej, w których liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła 1 procent ich populacji na koniec pierwszego miesiąca po rosyjskiej inwazji. Polska otrzymała 559 milionów euro, Rumunia - 450, Węgry - prawie 300, Czechy - 283, Słowacja – 209, Bułgaria – 148 milionów - poinformowało RMF FM. Oznacza to, że w ramach zaliczki to właśnie Polsce przypadła największa suma.