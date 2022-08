Wykupione wszystkie bilety, Rosjanie przygotowują ewakuację "najcenniejszych zasobów" z Krymu

czytaj dalej

Liz Truss i Rishi Sunak, czyli kandydaci do przejęcia schedy po Borisie Johnsonie, odnieśli się do ewentualnego nowego referendum niepodległościowego w Szkocji. Truss powiedziała, że chce konstruktywnych relacji z władzami w Edynburgu, natomiast będzie ignorować wezwania do zgody na przeprowadzenie referendum. Sunak stwierdził, że "byłoby to całkiem szalone", gdyby jakikolwiek rząd skupiał się na referendum niepodległościowym w czasie, gdy trwa kryzys związany z wysokimi kosztami życia.