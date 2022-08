Były ukraiński minister Mychajło Jeżel oskarżony o zdradę stanu. Powodem umowa o rosyjskich siłach na Krymie

Państwowe Biuro Śledcze (DBR) poinformowało w poniedziałek, że oskarżyło go o zdradę stanu za uzgodnienie w 2010 roku umowy przedłużającej stacjonowanie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie o kolejne 25 lat, do 2042 roku, w zamian za co otrzymał zniżkę na kupowany w Rosji gaz.

Jeżel zgodził się na dłuższą obecność rosyjskich sił na Krymie

Porozumienie podpisali 21 kwietnia 2010 roku w Charkowie ówcześni prezydenci Ukrainy i Rosji - Wiktor Janukowycz oraz Dmitrij Miedwiediew. Przyczyniło się to do zwiększenia liczebności personelu rosyjskiego wojska, a także do modernizacji i wymiany okrętów, samolotów i innego sprzętu wojskowego Floty Czarnomorskiej, który znajdował się na terytorium Ukrainy i został później użyty do aneksji Krymu i Sewastopola w 2014 roku - zaznaczono w powiadomieniu.