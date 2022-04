Rosjanie ostrzelali dworzec kolejowy, gdzie cywile czekali na ewakuację. Zginęło kilkadziesiąt osób

Rosjanie ostrzelali rakietami dworzec kolejowy w Kramatorsku. Zginęło ponad 30 osób, ponad 100 zostało rannych. "Na dworcu znajdowały się tysiące ludzi oczekujących na ewakuację z Donbasu do bezpieczniejszych regionów Ukrainy" - przekazał Pawło Kyryłenko, szef donieckiej administracji obwodowej. "Rosyjscy zbrodniarze wojenni z premedytacją wzięli na cel tysiące ludzi. Użyli bomb kasetowych" - poinformował ukraiński resort obrony.

"W teren dworca uderzyły dwie rosyjskie rakiety. (...) Był to zamierzony atak na ludność cywilną Kramatorska oraz infrastrukturę kolejową" - przekazały w komunikacie Koleje Ukraińskie.

Dworzec ostrzelany rakietami balistycznymi

Według przewodniczącego donieckiej administracji obwodowej Pawło Kyryłenki w teren dworca uderzyły dwie rosyjskie rakiety balistyczne krótkiego zasięgu typu Iskander, przenoszące ładunki kasetowe. "Podczas rosyjskiego ataku na dworcu znajdowały się tysiące ludzi oczekujących na ewakuację z Donbasu do bezpieczniejszych regionów Ukrainy. Najeźdźcy dobrze wiedzieli, gdzie uderzyć. Wiedzą też, czego chcą - wziąć jako zakładników możliwie największą liczbę cywilów i zniszczyć wszystko, co ukraińskie" - napisał przewodniczący donieckiej administracji obwodowej Pawło Kyryłenko w mediach społecznościowych.

Zełenski: tysiące cywilów oczekiwały na ewakuację

Prezydent Ukrainy: rosyjskie potwory cynicznie atakują ludność cywilną

"Jest to zło, które nie ma granic i nigdy się nie zatrzyma, jeśli nie zostanie ukarane" - ocenił ukraiński prezydent we wpisie w internecie, odnosząc się do ataku na dworzec w Kramatorsku.