Paweł Pieniążek o ataku Rosjan na dworzec w Kramatorsku: widok był makabryczny

Pieniążek: widok był makabryczny

- Było tam mnóstwo ludzi, którzy wciąż byli w stanie szoku. Niektórzy płakali, niektórzy chodzili, próbowali coś pomóc, chociaż nie do końca wiedzieli, gdzie się znajdują, co robią, co się wydarzyło - kontynuował. - Spotkałem na przykład rannego mężczyznę, który postanowił, że ewakuuje się za wszelką cenę i nie chciał jechać do szpitala, choć jego noga mocno krwawiła. Miał założony bandaż, który był cały nasączony krwią - relacjonował.