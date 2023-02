Kilkanaście godzin przed podróżą Joe Bidena wykoleił się pociąg do Polski. Ukraińska prokuratura bada sprawę

W niedzielę 19 lutego wykoleił się pociąg z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło w mieście Kowel nad rzeką Turią w zachodniej Ukrainie. Skład jechał w innym czasie i inną drogą niż ta, którą do ukraińskiej stolicy w niedzielę późnym wieczorem podążał prezydent Joe Biden. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Śledczy nie przekazali dotychczas, co mogło doprowadzić do zdarzenia.