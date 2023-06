"Ciężkie i krwawe bitwy". Co wiadomo o przebiegu kontrofensywy ukraińskiej

Zdobyty przyczółek

Odzyskane 100 kilometrów kwadratowych terenu

- Siły obronne w obwodzie zaporoskim nadal wyzwalają ukraińskie wioski i miasteczka z najeźdźców. W ciągu ostatniego tygodnia nasze wojska posunęły się do trzech kilometrów w głąb miejscowości Mała Tokmaczka i do siedmiu kilometrów w rejonie Wełykej Nowosiłki - dodał Hromow.

"WSJ" o problemach sił ukraińskich

Ukraińskie władze informowały, że oficjalnego ogłoszenia rozpoczęcia kontrofensywy nie będzie. Przedstawiciele armii w raportach podkreślają jednak, że "działania ofensywne trwają, i to na kilku kierunkach, w tym zaporoskim i donieckim". Zdaniem amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal" ukraińska kontrofensywa trwa już drugi tydzień. Główna trudność, jaką napotkała, to - według gazety - rosyjska przewaga w powietrzu i brak właściwej broni do obrony przeciwlotniczej.

Przerzucone helikoptery

W sobotę brytyjski wywiad poinformował, że Rosja przerzuciła co najmniej 20 śmigłowców do południowej Ukrainy. Wśród nich są zaawansowane modele wyposażone w narzędzia do walki elektronicznej, które, jak przyznaje strona ukraińska, są dość trudne do zwalczania środkami, którymi dysponują Siły Zbrojne Ukrainy.