Generał Skrzypczak: Ukraińcy mają szansę wygrać bitwę na przyczółku chersońskim

Kontrofensywa Ukraińców ma na celu rozbicie wojsk rosyjskich na przyczółku chersońskim i dojście do rzeki Dniepr - mówił w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak, odnosząc się do działań ofensywnych armii ukraińskiej na południu kraju. Według generała przy utrzymaniu przez siły ukraińskie ataków na logistykę i system dowodzenia Rosjan, "Ukraińcy mają szansę wygrać bitwę na przyczółku chersońskim".

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 194 dni. Obecnie ciężar walk skupiony jest na wschodzie kraju, a także na południu w obwodzie chersońskim, gdzie Ukraińcy przystąpili do działań ofensywnych.

"Ukraińcy mają szansę wygrać bitwę na przyczółku chersońskim"

Pytany o ukraińską kontrofensywę na południu, generał Skrzypczak wskazał, że "armia ukraińska 25 lipca rozpoczęła serię uderzeń na obronę rosyjską na zachodnim brzegu Dniepru", wtedy też rozpoczęła się bitwa o przyczółek chersoński. - To jest kontrofensywa, którą nazywam pełzającą. Postęp terenowy, jeśli chodzi o zdobycze ukraińskie, jest stosunkowo niewielki, ale jest taki, że wojska rosyjskie są wypierane z dotychczasowych pozycji, które były przygotowane w obawie przed zapowiadaną kontrofensywą - mówił.

Jak dodał, "jest to kompleksowa kontrofensywa, która ma na celu rozbicie wojsk rosyjskich na zachodnim brzegu Dniepru".

- Kontrofensywa ma na celu rozbicie wojsk rosyjskich na przyczółku chersońskim i dojście do rzeki Dniepr. Moim zdaniem nie mają zamiaru Ukraińcy forsować Dniepru, z uwagi na to, że już Rosjanie organizują obronę na wschodnim brzegu Dniepru, co spowodowuje na pewno zatrzymanie wojsk ukraińskich na Dnieprze - tłumaczył.