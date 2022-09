Ukraińskie kontrataki w obwodzie charkowskim. "Rosjanie porzucają część sprzętu, trafiają do niewoli"

W obwodzie charkowskim Ukraińcom udaje się przełamać rosyjskie linie obrony. Rosjanie porzucają część sprzętu, trafiają do ukraińskiej niewoli - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Rosji Agnieszka Legucka. Pytana o wynik ukraińskich działań ofensywnych na wschodzie i południu kraju oceniła, że "każde, nawet drobne przesuniecie linii frontu to duży sukces".

Jak poinformował w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW), ukraińskie wojska wykorzystały taktyczne zaskoczenie wroga i posunęły się w środę co najmniej 20 kilometrów w głąb kontrolowanego przez wojska rosyjskie terytorium w obwodzie charkowskim, odbierając najeźdźcom około 400 kilometrów kwadratowych terenu.

W związku z działaniami ofensywnymi Ukraińców w obwodzie charkowskim, ale także na Chersońszczyźnie na południu kraju, w mediach społecznościowych pojawia się wiele nagrań i zdjęć przejętego rosyjskiego sprzętu wojskowego oraz rosyjskich jeńców.

W obwodzie charkowskim "Rosjanie porzucają część sprzętu"

O działania ofensywne Ukraińców pytana była w rozmowie z tvn24.pl Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wskazała, że działania w obwodzie chersońskim, gdzie nie dochodzi do dużych operacji, mogą być odwracaniem uwagi Rosjan od obwodu charkowskiego. - Tam udaje się Ukraińcom przełamać linie obrony rosyjskiej. Rosjanie porzucają część sprzętu, trafiają do ukraińskiej niewoli - powiedziała.

- W związku z tym, o ile w obwodzie chersońskim mamy do czynienia z wojną informacyjną i wirtualnym zderzeniem dwóch sił, o tyle pod Charkowem jest o wiele więcej sukcesów - zaznaczyła.

Ukraina, ukraińscy żołnierze na wschodzie kraju, 7 wrzesień 2022 AMMAR AWAD / Reuters / Forum

Pytana, czy ukraińska ofensywa w obwodzie charkowskim może prowadzić do przełomu w wojnie, ekspertka PISM oceniła, że "każde, nawet drobne przesuniecie linii frontu to duży sukces". - Jeżeli Rosjanie będą stać, to już jest sukces. Jeśli Ukraińcy będą przesuwać front, to już jest bardzo duży plus - zaznaczyła.

- To podnosi morale (Ukraińców - przyp. red.). Odzyskują własne terytoria i dają motor (zachodnim sojusznikom - red.) do tego, żeby dostarczać im broń, wspierać finansowo i militarnie. Motywują wszystkich do tego, żeby nie poddawać się przed najtrudniejszym momentem, czyli jesienią i zimą - powiedziała.

"Nawet najmniejsza kontrofensywa jest rosyjskim koszmarem"

Działania takie, "nawet jeśli nie są spektakularne", wpływają także na przeciwników - zaznaczyła rozmówczyni tvn24.pl. - Oddziałują na świadomość rosyjskich żołnierzy, rosyjskich generałów. Pozwala to odebrać Rosjanom impet polityczny, strategiczny. (...) Zaczyna się nerwowość, która przejawia się w tym, że Rosjanie odcinają Nord Stream 1, że zaczynają manipulować na Zachodzie - wyjaśniła.

- Nawet najmniejsza ukraińska kontrofensywa jest rosyjskim koszmarem - mówiła. Jak dodała, w rosyjskim obiegu informacyjnym zaczęły się już pojawiać komentarze marginalizujące ukraińskie zdobycze terenowe, sugestie, jakoby utracone pozycje nie miały znaczenia strategicznego.

Ukraińskie pozycje w obwodzie chersońskim Metin Aktas / Anadolu / Abaca / PAP

Dopytywana o południowy front wojny w Ukrainie, Agnieszka Legucka oceniła, że "na pewno zdobycie samego Chersonia jest poza zasięgiem" Ukraińców. - Musieliby zdobyć więcej broni ofensywnej i przegrupować siły (…), którymi nadal nie dysponują - stwierdziła.

- To, co dostali od Zachodu, to sprzęt, który jest w stanie zaszkodzić punktowo logistyce rosyjskiej i zatrzymać rosyjski front. Rosjanie mają duży problem, żeby przesuwać front w stronę Ukrainy - oceniła. Dodała jednak, że aby ofensywa mogła odnieść sukces, strona atakująca powinna dysponować przewagą siły w stosunku trzy do jednego.

