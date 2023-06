Ukraińska kontrofensywa. Najnowsza analiza ISW

Ukraińskie wojska prowadzą działania kontrofensywne, w wyniku których udało im się wyzwolić kilka miejscowości. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o przełomie w trwającej kontrofensywie - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rosyjskie źródła próbują umniejszać ukraińskie sukcesy, by nie przyznać, że doszło do przerwania linii obrony.

Wojska ukraińskie prowadziły 10 i 11 czerwca operacje kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu i mają zdobycze terytorialne - pisze Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War). Armia Ukrainy prowadziła między innymi działania w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, a geolokacja nagrań wideo i rosyjskie źródła potwierdzają, że udało im się wyzwolić szereg miejscowości w wyniku ataków w rejonie Wełykiej Nowosiłki.