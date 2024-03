"Washington Post" ostrzega, że Ukrainie zaczyna brakować amunicji. Amerykański dziennik pisze, że do końca tego miesiąca broniącemu się przed rosyjską agresją państwu zabraknie pocisków przeciwlotniczych do obrony miast.

"Washington Post" powołuje się na dwóch ukraińskich urzędników. Pisze, że tak duże niedobory amunicji oznaczają, że zamiast próbować zestrzelić cztery na pięć rosyjskich pocisków, jak dzieje się obecnie, Ukraina wkrótce będzie musiała ograniczyć aktywność systemów obrony powietrznej do zestrzeliwania tylko jednego na pięć - a to będzie miało "znaczący wpływ na ukraińskie ośrodki miejskie". Urzędnicy przekazali to ostrzeżenie amerykańskiej gazecie w lutym, podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.