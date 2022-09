Zaporoska Elektrownia Atomowa odłączona od ukraińskiej sieci

Enerhoatom poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że od sieci został odłączony ostatni szósty blok energetyczny, który obecnie zasila własne potrzeby elektrowni atomowej. "Dzisiaj, 5 września, w wyniku pożaru, spowodowanego przez ostrzały, odłączona została linia Ferospławna, to znaczy ostatnia linia łącząca węzeł elektrowni z siecią energetyczną Ukrainy " – podano.

Spowodowało to uszkodzenie i odłączenie linii elektrycznych.

Media niezależne, w tym rosyjski portal The Insider, pisały wcześniej, że Rosjanie ostrzeliwują linie energetyczne, żeby doprowadzić do odłączenia elektrowni atomowej od ukraińskiej sieci i planują następnie przyłączyć ją do rosyjskiej.