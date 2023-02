"Superdrużyna" zwalczająca ładunki wybuchowe. Komiksy uczą ukraińskie dzieci

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden przemówi do Polaków we wtorek 21 lutego o godzinie 17.30 - powiedział Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, w "Faktach po Faktach". Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Ambasador USA przekazał szczegóły wizyty prezydenta USA w Polsce.