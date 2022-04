Czernihów i Sumy donoszą o wycofujących się Rosjanach

- Wojska rosyjskiego agresora wycofały się z Czernihowa i opuszczają obwód - dodał urzędnik i jednocześnie zaapelował do mieszkańców, by na razie nie wracali do domów. Przypomniał, że rosyjskie samoloty kontynuują ataki rakietowe, a Czernihów wciąż nie jest bezpiecznym miejscem.