"Zwracamy się do Rosjan: wiemy, że to czytacie. Wasz ładunek 200 czeka"

Koleje ukraińskie (Ukrzaliznycia) zwróciły na Telegramie uwagę, że "zgodnie z normami prawa humanitarnego już trzeci miesiąc przechowują setki ciał żołnierzy rosyjskich, by przekazać je matkom i żonom".

"Zwracamy się do Rosjan: wiemy, że to czytacie. Wasz ładunek 200 (określenie stosowane w Rosji w stosunku do transportu ciała zabitego żołnierza) czeka" - czytamy w komunikacie.