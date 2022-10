Kobiety w rosyjskiej niewoli "były bite i karmione paszą". Relacja siostry pojmanej

Ołesia Karwacka, siostra ukraińskiej medyk wojskowej Tetiany Sokołowskiej, w rozmowie z portalem Suspilne powiedziała, że kobiety przebywające w rosyjskiej niewoli były ciągle bite, a do jedzenia dostawały mieszanki paszowe zalane wodą i zgniłą kapustę. Sokołowska przebywa obecnie w centrum rehabilitacyjnym. Jak oznajmiła jej siostra, sanitariuszka raczej nie powróci do służby w wojsku.

Siostra pojmanej: do jedzenia dostawały mieszanki paszowe

W poniedziałek Sokołowska powróciła do rodzinnej Koriukiwki w obwodzie czernihowskim, w północnej części Ukrainy . - Płakała i mówiła, że wiele przeszła, wytrzymała, ale wreszcie jest w domu. Mnóstwo emocji, mnóstwo łez - przyznała Karwacka. Jak powiadomiła, siostra przedstawiła jej wstrząsającą relację na temat warunków panujących w rosyjskiej niewoli.

- Ciągle przewozili z miejsca na miejsce, znęcając się w ten sposób nad nimi psychicznie. Przez cały czas mówili, że Ukrainy i Ukraińców już nie ma i zmuszali do przyjmowania obywatelstwa Rosji albo Donieckiej Republiki Ludowej. Bili, a jeśli potrzebna była pomoc medyczna, pytali: "Potrzebujesz pomocy? - opowiedziała.

- Jeśli ktoś jeszcze na początku wierzył, że pomoc zostanie udzielona, to dowalali tej osobie jeszcze bardziej, żeby już nikt więcej nie prosił o wsparcie - powiedziała rozmówczyni ukraińskiego portalu. - Do jedzenia dostawały mieszanki paszowe zalane wodą i zgniłą kapustę – dodała.

Wymiana jeńców między Kijowem i Moskwą

Rosjanie maltretowali kobiety, zmuszając je do wykonywania ćwiczeń fizycznych i "ponaglając" kopniakami. Więźniarki otrzymywały bardzo małe porcje żywności i niewiele wody do picia. Zmieniło się to dopiero tuż przed powrotem na Ukrainę. - Siostra mówiła, że nie karmiono ich już przez dwa dni, aż tu nagle pozwolono dobrze zjeść. Wtedy zrozumiała, że zabierają je na wymianę - relacjonowała Karwacka.