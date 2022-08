Cel to "utrącanie rosyjskich głów". Ukrainki na froncie

Liczba kobiet w szeregach ukraińskiej armii stale rośnie, obecnie stanowią one blisko jedną piątą żołnierzy tego kraju. - Na polu walki udowodniłam, że kobieta na wojnie warta jest tyle samo, co mężczyzna - mówi 38-letnia Switłana, starszy porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy, która walczy obecnie na wschodzie kraju. Wciąż wiele Ukrainek stara się o włączenie do armii. - Tak jak one wszystkie, ja również chcę być wojownikiem, a nie ofiarą – wyjaśnia 30-letnia Olga.