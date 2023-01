Kilkanaście czołgów Challenger 2 i kilkadziesiąt armatohaubic. Wielka Brytania przekaże pomoc Ukrainie

Wielka Brytania wyśle Ukrainie czołgi Challenger 2 wraz z dodatkowym wsparciem artyleryjskim. Ponadto w najbliższych dniach rozpocznie szkolenie ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi tego sprzętu. "To ważny wkład w obronę wolności i demokracji w Europie" - ocenił szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Stanowisko w tej sprawie wydała także rosyjska ambasada w Londynie.

Wielka Brytania stanie się pierwszym krajem, który przekaże Ukrainie czołgi zachodniej produkcji, o co władze w Kijowie od dawna zabiegały.

Wielka Brytania przeszkoli Ukraińców

Jak podkreślono, w związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę Wielka Brytania zamierza przyspieszyć swoje wsparcie dyplomatyczne i militarne dla tego kraju, zwłaszcza że w ocenie brytyjskich urzędników zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem rosyjskie wojska mają obecnie problemy z logistyką i spadkiem morale, co otwiera Ukraińcom możliwość rozstrzygnięcia wojny na swoją korzyść.

W ramach działań dyplomatycznych, które mają umożliwić koordynacje wsparcia dla Ukrainy z sojusznikami z NATO, w nadchodzącym tygodniu Ben Wallace uda się do Estonii oraz do Niemiec, a minister spraw zagranicznych James Cleverly - do Stanów Zjednoczonych i Kanady.