Rosjanom wciąż nie udało się okrążyć Kijowa. Wjazd, wyjazd i dostawy żywności są nadal możliwe

Wojciech Bojanowski przebywa aktualnie w miejscowości Humań, około 200 kilometrów na południe od Kijowa. Na antenie TVN24 relacjonował w środę to, co wydarzyło się ostatniej doby w okolicznych miejscowościach. - Ochtyrka, Sumy, Żytomierz - w tych miastach wczoraj [we wtorek - red.] było raczej spokojnie, ale dzisiaj już od rana słyszymy informacje o tym, że doszło do kolejnych ostrzałów, między innymi właśnie w obwodzie żytomierskim - mówił.