Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tysiące osób bez ogrzewania, ambasada uszkodzona. Skutki rosyjskiego ataku

W Kijowie doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku
Rosyjski atak na Kijów (09.01.2026)
Źródło: Reuters
Rosjanie ostrzelali Kijów i Lwów. - Apeluję do mieszkańców stolicy, którzy mają możliwość czasowego opuszczenia miasta, gdzie istnieją alternatywne źródła energii i ciepła, aby to zrobili - oświadczył mer Kijowa Witalij Kliczko. Do skutków rosyjskiego ataku na Ukrainę nawiązał też prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak poinformował, jeden z dronów uszkodził budynek ambasady Kataru.

W piątek Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że w rosyjskim ataku - oprócz obiektów infrastruktury cywilnej i energetycznych - jeden z dronów uszkodził budynek ambasady Kataru. Jednocześnie prezydent przypomniał, że kraj ten "tak wiele robi, aby pośredniczyć w rozmowach z Rosją w sprawie uwolnienia jeńców wojennych i cywilów, przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach".

"Potrzebna jest zdecydowana reakcja świata. Przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, których sygnały Rosja naprawdę bierze pod uwagę. Rosja musi otrzymać sygnały, że jej obowiązkiem jest skupienie się na dyplomacji i ponoszenie konsekwencji za każdym razem, gdy ponownie koncentruje się na zabijaniu i niszczeniu infrastruktury" - oświadczył Zełenski.

"Przeciwko normalnemu życiu zwykłych ludzi"

Ukraiński prezydent poinformował, że w nocnym ataku Rosja użyła łącznie 242 drony, 13 rakiet balistycznych przeciwko obiektom energetycznym i infrastrukturze cywilnej, jeden pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik oraz 22 pociski manewrujące. "Do ataku doszło właśnie wtedy, gdy nastąpiło znaczne ochłodzenie. Właśnie przeciwko normalnemu życiu zwykłych ludzi" - zaznaczył.

Zełenski zaznaczył też, że władze robią wszystko, co możliwe, aby przywrócić mieszkańcom dostawy ciepła i energii elektrycznej. "Dzisiaj odbędzie się posiedzenie Sztabu Energetycznego, na którym oczekuję raportu dotyczącego wszystkich szczegółów prac naprawczych - terminów, niezbędnego sprzętu, odpowiedzialnych osób" - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosjanie wystrzelili pocisk Oriesznik. Uderzył "w pobliżu granic UE i NATO"

Rosjanie wystrzelili pocisk Oriesznik. Uderzył "w pobliżu granic UE i NATO"

Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik

Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik

Tysiące budynków bez ogrzewania i wody

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na komunikatorze Telegram, że po zmasowanym ataku Rosji, który uszkodził infrastrukturę krytyczną stolicy, niemal połowa budynków w tym mieście została pozbawiona dostaw ciepła i występują przerwy w dostawach wody. Jak wyjaśnił, problem ten dotknął prawie 6 tysięcy budynków mieszkalnych.

Zdjęcie z 9 stycznia 2026 roku
W Kijowie doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku
Źródło: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO

Kliczko znaczył też, że służby komunalne zapewniły zasilanie placówkom socjalnym, w szczególności szpitalom i domom położniczym, z mobilnych kotłowni. "Wspólnie z energetykami pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i ciepła do domów mieszkańców Kijowa" - zapewnił.

"Apeluję również do mieszkańców stolicy, którzy mają możliwość czasowego opuszczenia miasta, gdzie istnieją alternatywne źródła energii i ciepła, aby to zrobili" - napisał mer Kijowa.

Zdjęcie z 9 stycznia 2026 roku
W Kijowie doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku
Źródło: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO
OGLĄDAJ: Zełenski po spotkaniu z Trumpem: rozmowy były świetne
pc

Zełenski po spotkaniu z Trumpem: rozmowy były świetne

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieKijówRosjaWojsko rosyjskieKonflikty zbrojne RosjiKatarWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu
Awantura w Sejmie. "Niech pan nie macha paluchem"
Polska
Protestujący rolnicy
"Boimy się, że przez tę umowę będziemy tracić bezpieczeństwo żywnościowe kraju i Europy". Rolnik o zatwierdzeniu umowy z Mercosur
BIZNES
imageTitle
Z kim Polacy zagrają o finał United Cup 2026? Kiedy mecz?
EUROSPORT
Zatrzymany w sprawie mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie
Opole
Pilne
Kolejne weta prezydenta
Polska
Kalendarz szczepień, "88 szczepionek" i "liczba Hitlera"
Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Gabriela Sieczkowska
Donald Tusk przybył na spotkanie z Karolem Nawrockim
Tusk przyjechał do Nawrockiego. Rozmowa w cztery oczy
Polska
Zohran Mamdani
Dramatyczne sceny w szpitalu "wczesnym sprawdzianem" dla Mamdaniego?
Świat
imageTitle
Najlepsi panczeniści Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Oglądaj w HBO Max
Najnowsze
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
Kielce
imageTitle
Polska w półfinale United Cup. Kawa i Zieliński rozbili Australię
EUROSPORT
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła
WARSZAWA
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem
Olsztyn
Zima, mróz, śnieg
Mróz rozleje się po Polsce. Kolejne alarmy IMGW
METEO
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Ciężarna zmarła po rutynowym zabiegu. "Pomyłka dotycząca gazu medycznego"
Klaudia Kamieniarz
Zima w Warszawie
Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą
WARSZAWA
Białoruska Elektrownia Jądrowa budowana przez Rosatom
Polska firma współpracuje z rosyjskim Rosatomem? Jest zawiadomienie do prokuratury
Robert Zieliński
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia
WARSZAWA
imageTitle
Kopnięcie kung fu na murawie. Piłkarz dożywotnio zdyskwalifikowany
EUROSPORT
2026-01-09T022400Z_1_LWD538509012026RP1_RTRWNEV_C_5385-HONDURAS-POLITICS-0001
Bomba wybuchła centymetry od niej. Nagranie z ataku na posłankę
Świat
shutterstock_2626129105_1
Za dużo ekranów w dzieciństwie trwale zmienia rozwój mózgu. Są dowody naukowe
Zdrowie
Próbował porwać byłą partnerkę, został zatrzymany
Porwali 18-latkę. Jej były partner i jego kolega staną przed sądem
Trójmiasto
Pijany i poszukiwany kierowca utknął na pasie awaryjnym na autostradzie A4
Zatankował złe paliwo, zatrzymał się na autostradzie. Kilka miesięcy spędzi w więzieniu
Opole
Protest rolników w Warszawie
Protestujący rolnicy są przed Kancelarią Premiera
RELACJA
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
BIZNES
Mężczyźni zostali zatrzymani
Nie spodobała im się czapka z klubowym logo. "Szarpali, odpychali, kopali"
Katowice
shutterstock_2384730125
Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki
BIZNES
Zniszczenia we Francji
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Ranni, nie kursują pociągi
METEO
Rosyjskie systemy rakietowe (zdjęcie ilustracyjne)
Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica