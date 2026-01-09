Tysiące osób bez ogrzewania, ambasada uszkodzona. Skutki rosyjskiego ataku

Rosyjski atak na Kijów (09.01.2026) Źródło: Reuters

W piątek Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że w rosyjskim ataku - oprócz obiektów infrastruktury cywilnej i energetycznych - jeden z dronów uszkodził budynek ambasady Kataru. Jednocześnie prezydent przypomniał, że kraj ten "tak wiele robi, aby pośredniczyć w rozmowach z Rosją w sprawie uwolnienia jeńców wojennych i cywilów, przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach".

"Potrzebna jest zdecydowana reakcja świata. Przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, których sygnały Rosja naprawdę bierze pod uwagę. Rosja musi otrzymać sygnały, że jej obowiązkiem jest skupienie się na dyplomacji i ponoszenie konsekwencji za każdym razem, gdy ponownie koncentruje się na zabijaniu i niszczeniu infrastruktury" - oświadczył Zełenski.

"Przeciwko normalnemu życiu zwykłych ludzi"

Ukraiński prezydent poinformował, że w nocnym ataku Rosja użyła łącznie 242 drony, 13 rakiet balistycznych przeciwko obiektom energetycznym i infrastrukturze cywilnej, jeden pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik oraz 22 pociski manewrujące. "Do ataku doszło właśnie wtedy, gdy nastąpiło znaczne ochłodzenie. Właśnie przeciwko normalnemu życiu zwykłych ludzi" - zaznaczył.

Zełenski zaznaczył też, że władze robią wszystko, co możliwe, aby przywrócić mieszkańcom dostawy ciepła i energii elektrycznej. "Dzisiaj odbędzie się posiedzenie Sztabu Energetycznego, na którym oczekuję raportu dotyczącego wszystkich szczegółów prac naprawczych - terminów, niezbędnego sprzętu, odpowiedzialnych osób" - dodał.

Tysiące budynków bez ogrzewania i wody

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na komunikatorze Telegram, że po zmasowanym ataku Rosji, który uszkodził infrastrukturę krytyczną stolicy, niemal połowa budynków w tym mieście została pozbawiona dostaw ciepła i występują przerwy w dostawach wody. Jak wyjaśnił, problem ten dotknął prawie 6 tysięcy budynków mieszkalnych.

Kliczko znaczył też, że służby komunalne zapewniły zasilanie placówkom socjalnym, w szczególności szpitalom i domom położniczym, z mobilnych kotłowni. "Wspólnie z energetykami pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i ciepła do domów mieszkańców Kijowa" - zapewnił.

"Apeluję również do mieszkańców stolicy, którzy mają możliwość czasowego opuszczenia miasta, gdzie istnieją alternatywne źródła energii i ciepła, aby to zrobili" - napisał mer Kijowa.

